ATP Cup 2022: ordine di gioco fase a gironi, programma, tv, streaming (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ordine di gioco integrale della fase a gironi dell’ATP Cup è stato rilasciato nelle scorse ore. Prevede la presenza di diversi giocatori per i quali sussistono tuttora dubbi molto forti in relazione alla loro presenza; per fortuna, niente di tutto ciò riguarda l’Italia, almeno allo stato attuale, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Quattro fondamentali annotazioni vanno effettuate. La prima: è (molto) incerta la partecipazione di Novak Djokovic, del quale si sa che in questi giorni non è a Sydney, ma a Belgrado. In seconda battuta, l’Austria è ufficialmente presente, ma è a fortissimo rischio di rinuncia, come testimoniato dal caso di Dennis Novak. In terzo luogo, infine, è stato inserito Andrey Rublev come secondo singolarista russo, ma il numero 5 del mondo ha già rinunciato a causa della positività al Covid-19. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’diintegrale delladell’ATP Cup è stato rilasciato nelle scorse ore. Prevede la presenza di diversi giocatori per i quali sussistono tuttora dubbi molto forti in relazione alla loro presenza; per fortuna, niente di tutto ciò riguarda l’Italia, almeno allo stato attuale, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Quattro fondamentali annotazioni vanno effettuate. La prima: è (molto) incerta la partecipazione di Novak Djokovic, del quale si sa che in questi giorni non è a Sydney, ma a Belgrado. In seconda battuta, l’Austria è ufficialmente presente, ma è a fortissimo rischio di rinuncia, come testimoniato dal caso di Dennis Novak. In terzo luogo, infine, è stato inserito Andrey Rublev come secondo singolarista russo, ma il numero 5 del mondo ha già rinunciato a causa della positività al Covid-19. ...

