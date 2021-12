Alta formazione per diventare un consulente di mobilità: al via il corso di Auto No Problem Academy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29/12/2021 – Una formula di mobilità che sta prendendo sempre più interesse in Italia negli ultimi anni è quella del noleggio Auto a lungo termine, soluzione che sta guadagnando sempre più la fiducia di aziende e privati a discapito della classica proprietà di un veicolo. Per molti italiani è cambiato l’approccio verso la propria mobilità: è sempre più comune vedere la gestione di un’Automobile come servizio che come un bene, perché acquistare un’Auto implica molte altre spese accessorie e scadenze di pagamenti a cui stare dietro. Il noleggio a lungo termine vuol dire affidarsi alla comodità di lasciare che sia la società di noleggio ad occuparsi di tutti i pagamenti correlati all’acquisto della vettura e di tutte le spese relative alle manutenzioni e alle spese assicurative. L’unico impegno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29/12/2021 – Una formula diche sta prendendo sempre più interesse in Italia negli ultimi anni è quella del noleggioa lungo termine, soluzione che sta guadagnando sempre più la fiducia di aziende e privati a discapito della classica proprietà di un veicolo. Per molti italiani è cambiato l’approccio verso la propria: è sempre più comune vedere la gestione di un’mobile come servizio che come un bene, perché acquistare un’implica molte altre spese accessorie e scadenze di pagamenti a cui stare dietro. Il noleggio a lungo termine vuol dire affidarsi alla comodità di lasciare che sia la società di noleggio ad occuparsi di tutti i pagamenti correlati all’acquisto della vettura e di tutte le spese relative alle manutenzioni e alle spese assicurative. L’unico impegno ...

