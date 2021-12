Alex Belli | l’ex del GF Vip scrive una lettera a Delia Duran | “Voglio tu sia la madre di mio figlio”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La telenovela trasi arricchisce di un nuovo capitolo:concorrente del GF Vip ha scritto infatti unaalla moglie, che dal canto suo sarebbe sul punto di fare il percorso contrario e entrare nella Casa più spiata d’Italia e ritrovare così Soleil Sorge. Nellale dichiara tutto il suo amore e svela i piani per una famiglia insieme. Ladi: “Mi dispiace e ti chiedo scusa” Dopo i primi mesi in sordina, il Grande Fratello Vip ha trovato di che far parlare: le dinamiche del triangolo, Soleil Sorge e...

In quella occasione i due sono sembrati essere particolarmente intimi, tanto che molti hanno pensato che Delia Duran avesse tradito il marito. Oggi Simone Bonaccorsi è tornato a parlare ...Da quandoha lasciato il programma la donna ha perso il suo punto di riferimento ed è molto cambiata. Al punto che ieri sera non c'è stata alcuna clip a vederla protagonista. L'unico ...Al Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge ha confidato a Katia Ricciarelli di sentire la mancanza di Alex Belli ...Sonia Bruganelli commenta la scelta di Laura Freddi come sua sostituta per una puntata al Grande Fratello Vip. E assolve Alfonso Signorini ...