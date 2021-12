Tunisi | l' incontro di Di Maio con il presidente Kais Saied

(Di martedì 28 dicembre 2021) Si è conclusa tra strette di mano e promesse di maggiore collaborazione la visita tra Natale e Capodanno del ministro degli Esteri Luigi Di, dove in giornata ha incontrato ilno, il ministro degli Esteri Othman Jerandi e la premier Najla Bouden Romdhane. “Gli incontri di oggi hanno hanno permesso di portare avanti e consolidare un dialogo mai interrotto con un paese che per l'Italia è strategico, oltre che tradizionalmente amico", ha dichiarato Dia margine dell’con, che si è svolto a porte chiuse. Un video della dichiarazione di Luigi Diè stato reso pubblico qualche ora dopo l’, accuratamente montato e postato con sottotitoli ...

