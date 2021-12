Transazione Via Saragat, l’affondo della De Stasio: “La Regione conferma, solo un pezzo di carta” (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio, consigliere comunale “Prima Benevento”. “Quando il 1 Dicembre avevamo anticipato, come gruppi di opposizione, in una conferenza stampa appositamente convocata, che la Transazione predisposta e sottoscritta dal Sindaco Mastella e l’ACER era assolutamente nulla, siamo stati accusati di fare “solo ostruzionismo”. La Regione Campania ha oggi confermato quanto da noi asserito in quell’occasione precisando che la Transazione sarà annullata anche formalmente. Era stato richiesto un Consiglio Comunale aperto al fine di invitare i vertici dell’ACER che, unitamente al Sindaco e al Consigliere Delegato ai rapporti con l’ACER, Avv. Chiusolo, avrebbero dovuto fornire al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, consigliere comunale “Prima Benevento”. “Quando il 1 Dicembre avevamo anticipato, come gruppi di opposizione, in una conferenza stampa appositamente convocata, che lapredisposta e sottoscritta dal Sindaco Mastella e l’ACER era assolutamente nulla, siamo stati accusati di fare “ostruzionismo”. LaCampania ha oggito quanto da noi asserito in quell’occasione precisando che lasarà annullata anche formalmente. Era stato richiesto un Consiglio Comunale aperto al fine di invitare i vertici dell’ACER che, unitamente al Sindaco e al Consigliere Delegato ai rapporti con l’ACER, Avv. Chiu, avrebbero dovuto fornire al ...

