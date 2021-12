Torino | molesta una donna su un tram | non accetta il rifiuto e le mostra le parti intime

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nel giorno di Santo Stefano un 32enne centrafricano, dopo essere salito a bordo di un, ha iniziato are una passeggera, abbassandosi i pantaloni, per poirle le. La...

Questure sul web

Nel giorno di Santo Stefano un 32enne centrafricano, dopo essere salito a bordo di un tram, ha iniziato a molestare una passeggera, abbassandosi i pantaloni, per poi mostrarle le parti intime. La ...Arrestato in corso Unione Sovietica Nel giorno di Santo Stefano gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un cittadino centrafricano di 32 anni per atti osceni aggravati. L'uomo, dopo essere ...Follia a bordo di una tram nel giorno di Santo Stefano: la vittima, terrorizzata, è riuscita a chiamare la polizia.Nel giorno di Santo Stefano (26 dicembre) gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un cittadino centrafricano di 32 anni per "atti osceni" ...