Scarlett Bordeaux: “In WWE non ebbi il via libera a lottare a causa di un problema al seno” (Di martedì 28 dicembre 2021) Scarlett Bordeaux è uno dei nomi recentemente finito nel calderone dei licenziamenti messi in atto dalla WWE. Nei suoi anni ad NXT l’abbiamo conosciuta ed apprezzata in coppia con Karrion Kross salvo poi essere separati al momento del passaggio di quest’ultimo al main roster. Di fatto Scarlett non ha mai lottato in WWE ed in una recente intervista ne ha spiegato le ragioni. La WWE voleva inserirla nel roster femminile, ma c’è stato un curioso problema. problema al seno Ospite del podcast “Oral Sessions” di Renee Paquette, l’ex WWE Scarlett Bordeaux ha spiegato il motivo per cui non l’abbiamo mai vista salire sui ring della federazione in veste di lottatrice. In particolare, la WWE aveva in mente di portarla nel main roster come lottatrice ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 dicembre 2021)è uno dei nomi recentemente finito nel calderone dei licenziamenti messi in atto dalla WWE. Nei suoi anni ad NXT l’abbiamo conosciuta ed apprezzata in coppia con Karrion Kross salvo poi essere separati al momento del passaggio di quest’ultimo al main roster. Di fattonon ha mai lottato in WWE ed in una recente intervista ne ha spiegato le ragioni. La WWE voleva inserirla nel roster femminile, ma c’è stato un curiosoalOspite del podcast “Oral Sessions” di Renee Paquette, l’ex WWEha spiegato il motivo per cui non l’abbiamo mai vista salire sui ring della federazione in veste di lottatrice. In particolare, la WWE aveva in mente di portarla nel main roster come lottatrice ...

