Roma, terrore in una palazzina: scoppia un incendio, appartamento completamente distrutto dalle fiamme (Di martedì 28 dicembre 2021) Momenti di puro terrore ieri sera intorno alle 20:00 a Roma in Via Apostolo Zeno, al civico 11 , in zona Bufalotta -Cinquina, dove un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di tre livelli è improvvisamente andato a fuoco. L'incendio ha distrutto completamente l'abitazione di circa 80 mq, andando a danneggiare anche l'appartamento sovrastante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con due squadre operative VVF e l'ausilio di un'autobotte e il TA/6. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sia l'appartamento interessato che quello del piano superiore sono stati dichiarati inagibili in attesa di ulteriori verifiche. Al momento non si conoscono le cause che ...

