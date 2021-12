Nina Moric | dopo le accuse del figlio a Belen poi ritrattate | torna sui social e continua a …

(Di martedì 28 dicembre 2021) Da qualche giorno tiene banco suiuna storia, poi risultata inventata dida parte di Carlos Maria,die Fabrizio Corona nei confronti di. Vediamo cosa sta accadendo Le, poi, deldi Fabrizio Corona e, Carlos Maria aQualche giorno fa,aveva postato suiuna chat in cui il, Carlos Maria accusava. Nella chat si poteva leggere così: “Lei mi ha fatto bere e voleva anche che io fumassi. Poi mi ha anche baciato in bocca. Neanche mio padre voleva che la baciassi, è una cretina. Portatemi via da questo ...

Non si arrestano le parole di accusa contro Belen Rodriguez. Anzi, la dose viene rincarata ed è ormai scoppiato un nuovo caso ...