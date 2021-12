morto Mauro da Mantova, il no vax de "La Zanzara" ucciso dal Covid a 61 anni (Di martedì 28 dicembre 2021) E' morto all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti, il no vax 61enne di Mantova, noto per le sue partecipazioni, sopra le righe, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) E'all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti, il no vax 61enne di, noto per le sue partecipazioni, sopra le righe, alla ...

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - fanpage : È morto per Covid #MaurodaMantova, convinto #novax: si vantava di essere un untore - Bianca34874951 : RT @FabRavezzani: L’amara vicenda di Mauro da Mantova, martire del Covid suo malgrado. Lo avevano convinto che il Covid non uccide ed è mor… - muccapazza10 : RT @DAVIDPARENZO: E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista.… -