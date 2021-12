Michela Giraud | pazza idea in casa Mediaset | proposta scioccante

Leggi su specialmag

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nuova possibileallettante firmataper la comica: ecco tutti i dettagli della vicenda.a “Comedy Central” (screenshot YouTube)Nelle ultime ore, Nicola Savino ha presentato il suo nuovo reality “Back to school” che vede un gruppo di personaggi famosi ripetere l’esame di quinta elementare. Tra i vip troviamo alcuni nomi molto noti tra cui Giulia Salemi, Clementino, Vladimir Luxuria, Antonella Elia, Ignazio Moser e tanti altri ancora. Proprio in vista del nuovo programma, Nicola Savino ha annunciato un possibile addio, o arrivederci, a “Le Iene”. “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dire che sarebbe un arrivederci senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel ...