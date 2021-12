Ma insomma, cosa aspettano gli impallinatori del Pd a dire la verità su Prodi? (Di martedì 28 dicembre 2021) Non per insistere troppo o per dare sfogo a un interrogativo che mi ossessiona. Ma adesso, quando già si affilano le armi per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, possibile che nessuno tra i 101 (e forse più) del Pd che impallinarono nel segreto dell’urna Romano Prodi, peone o dirigente che sia, della prima o dell’ultima fila, si alzi in piedi per dire: sì, sono stato anche io a sabotare la candidatura di Prodi. Cos’è, spirito di omertà, mancanza di un briciolo di coraggio, malattia tribale e correntista? Sono passati tanti anni ormai da quel lontano 2013 e poi il numero consistente dei franchi tiratori elimina la spiegazione dei casi isolati, del boicottaggio di pochi irriducibili. Per arrivare a 101, dopo che i gruppi parlamentari avevano sostenuto all’unanimità il nome di Prodi come successore di Napolitano, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Non per insistere troppo o per dare sfogo a un interrogativo che mi ossessiona. Ma adesso, quando già si affilano le armi per l’elezione del nuovo Capo dello Stato, possibile che nessuno tra i 101 (e forse più) del Pd che impallinarono nel segreto dell’urna Romano, peone o dirigente che sia, della prima o dell’ultima fila, si alzi in piedi per: sì, sono stato anche io a sabotare la candidatura di. Cos’è, spirito di omertà, mancanza di un briciolo di coraggio, malattia tribale e correntista? Sono passati tanti anni ormai da quel lontano 2013 e poi il numero consistente dei franchi tiratori elimina la spiegazione dei casi isolati, del boicottaggio di pochi irriducibili. Per arrivare a 101, dopo che i gruppi parlamentari avevano sostenuto all’unanimità il nome dicome successore di Napolitano, ...

