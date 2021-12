Inzaghi | «Barella sente la maglia dell’Inter addosso Su Lautaro e Dumfries…»

(Di martedì 28 dicembre 2021) Simoneha parlato a Casa Gazzetta esprimendo il proprio giudizio sui singoli giocatoriSimone, allenatore, in un video pubblicato su Gazzetta.it ha parlato di alcuni suoi calciatori in nerazzurro. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «È un grandissimo giocatore, ma ha anche grandissime qualità come ragazzo, lo dimostra il rinnovo di contratto. Diventerà una bandieraperchélanerazzurra. Ha una grandissima disponibilità verso tutti, verso noi dello staff. Sono molto contento di allenarlo».– «È un giocatore completo,le responsabilità. Sa di essere uno dei leader di questa Inter. Ha fatto un girone ...

INTER -non fa modifiche: Lautaro e Dzeko in attacco, Perisic e Dumfries sulle corsie ... Schouten Squalificati: - Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries,, ...... il rossoblù potrebbe essere acquistato proprio come vice. Ma Nandez ha anche grande ... Qualità indispensabili per. Altre idee sono quelle di un prestito con diritto/obbligo di riscatto,...Nuove parole di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi l’allenatore dell’Inter ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport e proprio in questi minuti sono arrivate nuove dichiarazioni d ...Simone Inzaghi ha parlato a Casa Gazzetta esprimendo il proprio giudizio sui singoli giocatori dell’Inter Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in un video pubblicato su Gazzetta.it ha parlato di alc ...