In Russia chiusa l'Ong per i diritti umani che denunciava gli orrori dei gulag (e criticava Putin) (Di martedì 28 dicembre 2021) La Corte Suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial, la più vecchia organizzazione per la difesa dei diritti umani. L'organizzazione è stata condannata in base alla... Leggi su europa.today (Di martedì 28 dicembre 2021) La Corte Suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial, la più vecchia organizzazione per la difesa dei. L'organizzazione è stata condannata in base alla...

Ultime Notizie dalla rete : Russia chiusa In Russia è stata chiusa la ong Memorial International, baluardo dei diritti umani La decisione dei giudici supremi arriva al termine di un annus horribilis per i diritti umani in Russia, iniziato a gennaio con l'arresto dell'oppositore Aleksei Navalny e continuato con la ...

Siria, raid aereo israeliano sul porto di Latakia ... aperta nel 1600 come miniera d'oro e chiusa nel 1946 dopo essere stata utilizzata anche per la ... RUSSIA La sezione moscovita del tribunale internazionale ha multato Google per 7,2 miliardi di rubli, ...

