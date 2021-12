Il Popolo Viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) “Il Popolo Viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Colle: il Parlamento ha un’enorme responsabilità”. Spiega Gianfranco Mascia, uno degli animatori del movimento in un articolo sul suo blog. Prosegue l’antiBerlusconiano storico, che prosegue: “Dove eravamo rimasti? Ah sì, era l’1 agosto 2013 stavamo davanti al Palazzo di Giustizia di Roma, in attesa che la Corte di Cassazione confermasse o meno la decisione di condanna della Corte di Appello a quattro anni di detenzione per Silvio Berlusconi, riguardo al processo Mediaset. Era uno degli ultimi presidi del Popolo Viola, il grande movimento di società civile che avevamo animato sin dal dicembre del 2009, a partire dalla grande manifestazione di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ilinperno aal Colle: il Parlamento ha un’enorme responsabilità”. Spiega Gianfranco Mascia, uno degli animatori del movimento in un articolo sul suo blog. Prosegue l’antiano storico, che prosegue: “Dove eravamo rimasti? Ah sì, era l’1 agosto 2013 stavamo davanti al Palazzo di Giustizia di Roma, in attesa che la Corte di Cassazione confermasse o meno la decisione di condanna della Corte di Appello a quattro anni di detenzione per Silvio, riguardo al processo Mediaset. Era uno degli ultimi presidi del, il grande movimento di società civile che avevamo animato sin dal dicembre del 2009, a partire dalla grande manifestazione di ...

