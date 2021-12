Genoa | dopo Criscito è positivo anche Shevchenko

(Di martedì 28 dicembre 2021) “L’allenatore delAndriye il capitano Domenicosono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. Gli allenamenti delriprenderanno il giorno 29 dicembre, guidati dall’allenatore in seconda Mauro Tassotti e dallo staff tecnico”. Questa la nota diffusa pochi minuti fa dal, che dovrà – a meno di una negativizzazione lampo – fare a meno del suo tecnico e del suo capitano nella prima partita del 2022. L'articolo ilNapolista.

Non solo Domenico Criscito. Il Genoa, tramite una nota medica, ha comunicato la positività al Covid-19 anche del tecnico Andriy Shevchenko. Questo il comunicato: "L'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko e il capitano Domenico Criscito sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. Gli allenamenti del Genoa riprenderanno il giorno 29 dicembre, guidati dall'allenatore in seconda Mauro Tassotti e dallo staff tecnico".