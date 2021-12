Effetto Kate Middleton | la canzone con Tom Walker scala le classifiche

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 dicembre 2021) La futura regina consorte ha il potere di tramutare in oro tutto ciò che tocca, persino nell’universo musicale: il brano For Those Who Can’t Be Here - interpretato al pianoforte durante il concerto di Natale in ricordo delle vittime del Covid - è salito di 57 posizioni nelle graduatorie di ascolto