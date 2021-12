Calendario lotta 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano Europei e Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il fulcro deldellasaranno inevitabilmente i, previsti a settembre a Belgrado, nei quali le 30 categorie di peso (18 olimpiche e 12 non) assegneranno altrettanti titoli equamente distribuiti tra stile libero, greco-romana e femminile. Roma ospiterà un importante evento: dal 3 al 6 febbraio vi saranno le Ranking Series, utili a determinare le teste di serie nel torneo appena citato. L’altra tappa delle Ranking Series già definita è inad Istanbul, in Turchia, dal 24 al 27 febbraio. Le altre due tappe delle Ranking Series, al momento con sede da definire, sono previste dal 2 al 5 giugno e dal 14 al 17 luglio. Definiti invece gli, che si terranno dal 28 marzo al 3 aprile in Ungheria, a Budapest. Il resto delè in fase di ...