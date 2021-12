Calcio | Genoa | Criscito positivo al Covid

(Di martedì 28 dicembre 2021) Genova, 28 dic. – (Adnkronos) – Domeniconuovamenteal-19. Lo annuncia lo stesso difensore delsu Instagram: “Dopo bambini moglie e tata non poteva farsi scappare anche me. Maledetto… dopo essere statoun anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'attaccante russo piace a Genoa e Verona, non è escluso che ci siano altre squadre interessate.