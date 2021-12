Summit Spalletti-De Laurentiis | ecco quando e il motivo!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, racconta del vertice tra il mister Lucianoe il presidente Aurelio De. L’incontro dovrebbe tenersi nella giornata odierna, e sarà telefonico. Al centro dei discorsi, ovviamente, il mercato di gennaio.Giuntoli DeLo slot lasciato libero da Manolas va indubbiamente coperto, il prima possibile. Ma il quotidiano avverte, non succederà altro, il patron non ha intenzione di investire in questa sessione di calciomercato. Prima bisogna pensare a riottenere un posto in Champions League, che aiuterebbe ad aggiustare il bilancio, poi bisogna pensare ad abbassare il monte ingaggi.