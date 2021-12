Meloni sulla ventilazione al chiuso: “È un’arma efficace” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – La Meloni sulla ventilazione al chiuso è molto chiara: “Da oltre un anno, Fratelli d’Italia propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle”, dice la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Giorgia Meloni contesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e i dati alla base del Dpcm Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – Laalè molto chiara: “Da oltre un anno, Fratelli d’Italia propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle”, dice la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Giorgiacontesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e i dati alla base del Dpcm Giorgiavuole l’eliminazione del coprifuoco Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira ...

