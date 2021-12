Isola dei famosi | la brutta malattia del vincitore della seconda edizione | spasmi di dolore senza tregua

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sergio Muniz, ilde “L’dei”, è stato colpito da unache gli ha causato forti dolori Il noto reality show, che in origine veniva trasmesso dai canali Rai, verrà mandato in onda anche nella stagione 2022. Al giorno d’oggi sono diversi anni che il format appartiene alle reti L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Quest'anno, nonostante le forti limitazioni dovute alla pandemia, l'punta moltissimo sul ... magari poi spostate in date diverse (come è successo all'Epifania, trasformata nel giornobambini, ...... antiche pietre, architetture rurali, segni del sacro e dell'uomo alla scopertaBorghi più ... localizzato a Sud Est di Trento, rappresenta ormai l'ultimadove la lingua cimbra, un antico ...Jovenel Moise, assassinato il 7 luglio scorso da un commando formato da almeno 30 mercenari, aveva stilato l'elenco per consegnarlo agli Stati Uniti in cambio di nuovi sostegni ...Sergio Muniz, il vincitore della seconda edizione de "L'Isola dei famosi", è stato colpito da una malattia che gli ha causato forti dolori ...