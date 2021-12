Il GF Vip rischia di perdere uno dei concorrenti più amati: “Voglio andarmene” (Di lunedì 27 dicembre 2021) . Sembra essere una crisi davvero irrecuperabile La strada per arrivare alla finale del Grande Fratello Vip è ancora lunga. Il reality di punta di Mediaset terminerà non prima di marzo e molti concorrenti stanno già dando dei segnali di cedimento. Dopo tre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) . Sembra essere una crisi davvero irrecuperabile La strada per arrivare alla finale del Grande Fratello Vip è ancora lunga. Il reality di punta di Mediaset terminerà non prima di marzo e moltistanno già dando dei segnali di cedimento. Dopo tre L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

_Mela_vip_ : RT @Pontifex_it: Perché sia davvero #Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e chiede di prendersi cura dei fratelli e… - infoitcultura : GF Vip, si rischia il tribunale: Maria Monsè e Clarissa, il caso ora è pesante - infoitcultura : Maria Monsè, ora rischia grosso per colpa del GF Vip: arriva la minaccia via social - ParliamoDiNews : GF Vip, si rischia il tribunale: Maria Monsè e Clarissa, il caso ora è pesante #rischia #tribunale #maria #monsè… -