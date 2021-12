Fedez e Chiara Ferragni malati e isolati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno da poco svelato di essere malati. I due influencer rassicurano i loro seguaci sulle condizioni: stanno bene, non hanno forti sintomi e fortunatamente i bambini sono risultati negativi. Scopriamo qualcosa di più Milano- qualche minuto fa i Ferragnez svelano ai follower di essere risultai positivi. Chiara e Fedez, in questi giorni di festività, hanno cercato di monitorarsi continuamente per tutelare loro e la famiglia dal virus, purtroppo però l’ultimo test ha rivelato che entrambi sono positivi, fortunatamente i bambini risultano negativi, per questo i due influencer indossano FFp2 in casa. Fedez nelle sue storie svela: “Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri – ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 dicembre 2021)hanno da poco svelato di essere. I due influencer rassicurano i loro seguaci sulle condizioni: stanno bene, non hanno forti sintomi e fortunatamente i bambini sono risultati negativi. Scopriamo qualcosa di più Milano- qualche minuto fa i Ferragnez svelano ai follower di essere risultai positivi., in questi giorni di festività, hanno cercato di monitorarsi continuamente per tutelare loro e la famiglia dal virus, purtroppo però l’ultimo test ha rivelato che entrambi sono positivi, fortunatamente i bambini risultano negativi, per questo i due influencer indossano FFp2 in casa.nelle sue storie svela: “Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri – ...

