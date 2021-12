Advertising

Turi_000 : @Alessiom8 @alian_maria @lemonfromRome @gloquenzi Senti caro .. ci avete fatto un governo con dentro dei condannati… - EnormousPao : RT @imjustice1620: Sono uno specialista di Back Office amministrativo, gestisco reclami di una nota azienda di telecomunicazioni. Nel mio l… - CanapaNetwork : RT @imjustice1620: Sono uno specialista di Back Office amministrativo, gestisco reclami di una nota azienda di telecomunicazioni. Nel mio l… - FedericaSure : @LaBrux_ Tesoro.?? Invece spesso lo detesto. E so con precisione matematica cosa gli passa per la testa quando mi g… - jancanappo : RT @imjustice1620: Sono uno specialista di Back Office amministrativo, gestisco reclami di una nota azienda di telecomunicazioni. Nel mio l… -

Ultime Notizie dalla rete : precisione testa

La Gazzetta dello Sport

Fabio Testi è, indiscutibilmente, uno dei belli del cinema italiano. Non troppi i film memorabili, molte le belle donne della sua vita. A 80 anni si fidanza di nuovo con una giovane sessuologa. Forse.Vestire i bambini per andare a sciare è sempre un bel problema. Sia per i genitori che sciano abitualmente che per quelli che non sciano ma, durante una vacanza invernale in montagna, vogliono provare ...