Corsa al Colle | il nodo Berlusconi e rispunta l' ipotesi Mattarella bis

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Proseguono le mosse dei partiti in vista della partita per l'elezione del Capo dello Stato. Il 4 gennaio il presidente della Camera, Roberto Fico, indicherà la data della prima convocazione delle ...

Proseguono le mosse dei partiti in vista della partita per l'elezione del Capo dello Stato. Il 4 gennaio il presidente della Camera, Roberto Fico, indicherà la data della prima convocazione delle ...Mieli annota: "Draghi, al momento, sembrerebbe fuori dallaal". E cita due presidenti della Corte costituzionale come possibili successori di Sergio Mattarella , anch'egli membro della ...Giornali di nuovo in edicola dopo la pausa natalizie. La politica compulsa nervosamente l’editoriale di Mieli, mentre Bossi e ...Si conta su “480 voti sicuri più un altro centinaio nell’area del centro-sinistra”. Draghi preoccupato per la maggioranza. Atteso il discorso di Mattarella ...