Calendario Dakar 2022 | programma | orari | tv | streaming 12 tappe dal 1° al 14 gennaio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Manca sempre meno all’edizionedella, la competizione raid più dura e spettacolare al mondo. La battaglia è assicurata nelle varie categorie previste, tutto può succedere nel deserto dell’Arabia Saudita che per il terzo anno consecutivo è stato indicato per lo svolgimento di questa corsa. Auto, moto, camion e quad si sfideranno in 12 competizioni con percorso che inizierà e si concluderà in quel di Jeddah. Riyadh è stata scelta come sede primo ed unico giorno di riposto, mentre la già citata cittadina che lo scorso dicembre ha accolto per la prima volta il Mondiale di F1 accoglierà anche il prologo che si terrà il 1°. Sono 4.258 i chilometri previsti, 8.375 se consideriamo i trasferimenti. La navigazione tra le dune del deserto arabo sarà come sempre cruciale, ma attenzione anche alle vaste zone rocciose in cui il ...