Calciomercato Roma, pronte quattro cessioni: i nomi (Di lunedì 27 dicembre 2021) In casa Roma ci si prepara al Calciomercato invernale, pronte quattro cessioni di spessore. I giallorossi hanno aperto le danze nel Calciomercato invernale già da qualche giorno con l’accordo per il passaggio di Maitland-Niles dall’Arsenal alla capitale. Operazione che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto, le parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli sulle cifre. Thiago Pinto ora ha due compiti ben precisi: trovare un centrocampista (Grillitsch in pole position) e trovare una sistemazione ai giocatori bocciati da mister Josè Mourinho. Marash Kumbulla of AS Roma Il primo a fare le valigie sarà l’americano Bryan Reynolds che dovrà scegliere tra il Club Brugge e l’Hull City. Per lui una sola presenza quest’ anno. Ebrima Darboer è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) In casaci si prepara alinvernale,di spessore. I giallorossi hanno aperto le danze nelinvernale già da qualche giorno con l’accordo per il passaggio di Maitland-Niles dall’Arsenal alla capitale. Operazione che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto, le parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli sulle cifre. Thiago Pinto ora ha due compiti ben precisi: trovare un centrocampista (Grillitsch in pole position) e trovare una sistemazione ai giocatori bocciati da mister Josè Mourinho. Marash Kumbulla of ASIl primo a fare le valigie sarà l’americano Bryan Reynolds che dovrà scegliere tra il Club Brugge e l’Hull City. Per lui una sola presenza quest’ anno. Ebrima Darboer è ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si avvicina @MaitlandNiles dell'@Arsenal - DiMarzio : Tutti i dettagli dell'operazione della @OfficialASRoma con l'@Arsenal per @MaitlandNiles - CalcioNews24 : #Cagliari, occhi in casa #Roma: piace Borja Mayoral ?? - gilnar76 : Calciomercato #Roma: Calafiori in prestito al Cagliari, c’è il via libera dei giallorossi #Asroma #Forzaroma #Seriea - andreastoolbox : Roma: chi è Maitland-Niles, dal Mondiale U20 vinto con Tomori ai numeri con l'Arsenal | Sky Sport… -