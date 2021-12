Calcio: Serie B, il programma della 19esima e 20esima giornata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Dopo il rinvio causa Covid, che ha fatto slittare le due giornate in programma in questo finale di 2021, la Lega di Serie B ha riadattato il calendario del campionato. Si riparte il 13 gennaio, con i due recuperi Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Queste due gare riporteranno in pari le 20 squadre del campionato, che potrà quindi riprendere regolarmente dalla 19^ nonché ultima giornata del girone d'andata. Il 14 gennaio scendono in campo Ternana e Ascoli, si prosegue con le cinque gare del sabato e le quattro della domenica. Il girone di ritorno, invece, inizierà nel week-end seguente, con l'anticipo del venerdì tra Parma e Frosinone. Poi ben sette partite in programma sabato 22 gennaio e due nella giornata di domenica 23. Il programma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Dopo il rinvio causa Covid, che ha fatto slittare le due giornate inin questo finale di 2021, la Lega diB ha riadattato il calendario del campionato. Si riparte il 13 gennaio, con i due recuperi Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Queste due gare riporteranno in pari le 20 squadre del campionato, che potrà quindi riprendere regolarmente dalla 19^ nonché ultimadel girone d'andata. Il 14 gennaio scendono in campo Ternana e Ascoli, si prosegue con le cinque gare del sabato e le quattrodomenica. Il girone di ritorno, invece, inizierà nel week-end seguente, con l'anticipo del venerdì tra Parma e Frosinone. Poi ben sette partite insabato 22 gennaio e due nelladi domenica 23. Il...

