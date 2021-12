Anche la Scuderie Ferrari sbarca nel mondo della blockchain e dei NFT (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un premium partner che non sarà solamente un’etichetta sulla monoposto o sulle tute dei piloti, ma sarà il grimaldello per portare la tecnologia blockchain – in tutte le sue declinazioni – nel mondo della Formula 1 (e viceversa). L’accordo pluriennale tra la Scuderia Ferrari e Velas Network AG è stato ufficializzato questa mattina con un comunicato stampa congiunto del Cavallino Rampante e dell’azienda svizzera (ha sede a Zurigo) e non prevede solamente la realizzazione e la conseguente messa in vendita di prodotti in formato digitale per i fan e gli appassionati della Rossa. LEGGI Anche > Il NFT del primo SMS inviato vale più di 100 mila euro Si tratta, infatti, di una serie di novità che diventeranno tangibili – nella forma eterea del web – a partire dall’inizio ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un premium partner che non sarà solamente un’etichetta sulla monoposto o sulle tute dei piloti, ma sarà il grimaldello per portare la tecnologia– in tutte le sue declinazioni – nelFormula 1 (e viceversa). L’accordo pluriennale tra la Scuderiae Velas Network AG è stato ufficializzato questa mattina con un comunicato stampa congiunto del Cavallino Rampante e dell’azienda svizzera (ha sede a Zurigo) e non prevede solamente la realizzazione e la conseguente messa in vendita di prodotti in formato digitale per i fan e gli appassionatiRossa. LEGGI> Il NFT del primo SMS inviato vale più di 100 mila euro Si tratta, infatti, di una serie di novità che diventeranno tangibili – nella forma eterea del web – a partire dall’inizio ...

Advertising

Pedrito141414 : @DANIELEALOFAN Leclerc dovrà essere per Verstappen quello che Rosberg è stato per Hamilton (anche se comunque essen… - kospeti : RT @artribune: La mostra non è solo una celebrazione di #DanteAlighieri, ma è anche un visionario viaggio nei meandri del male, nella danna… - SandroBrizzola4 : RT @artribune: La mostra non è solo una celebrazione di #DanteAlighieri, ma è anche un visionario viaggio nei meandri del male, nella danna… - AriannaAmbrosi0 : RT @artribune: La mostra non è solo una celebrazione di #DanteAlighieri, ma è anche un visionario viaggio nei meandri del male, nella danna… - HankHC91 : RT @artribune: La mostra non è solo una celebrazione di #DanteAlighieri, ma è anche un visionario viaggio nei meandri del male, nella danna… -