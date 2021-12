Zanardi: parla la nonna del figlio Niccolò e fa una confessione (Di domenica 26 dicembre 2021) Alex Zanardi torna a casa per la gioia di tutti: la mamma parla del nipote Niccolò e fa una confessione che commuove. Il campione insieme al figlio Niccolò.Ex-pilota automobilistico, Alex Zanardi ha subito un gravissimo incidente che gli è costato due gambe, ma non la vita; il campione ha sempre dimostrato una forza d’animo invidiabile, che gli ha permesso di sopravvivere al duro incidente e di dedicarsi a tanti altri progetti una volta ristabilitosi. Sfortunatamente, di recente Alex ha avuto un ulteriore incidente in handbike, che lo ha costretto ad un lungo periodo in ospedale; recentemente, il campione è tornato a casa, con la notizia accolta con grande gioia da tutti. Intervistata, la mamma Anna ha rivelato alcuni retroscena sul ritorno a casa ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Alextorna a casa per la gioia di tutti: la mammadel nipotee fa unache commuove. Il campione insieme al.Ex-pilota automobilistico, Alexha subito un gravissimo incidente che gli è costato due gambe, ma non la vita; il campione ha sempre dimostrato una forza d’animo invidiabile, che gli ha permesso di sopravvivere al duro incidente e di dedicarsi a tanti altri progetti una volta ristabilitosi. Sfortunatamente, di recente Alex ha avuto un ulteriore incidente in handbike, che lo ha costretto ad un lungo periodo in ospedale; recentemente, il campione è tornato a casa, con la notizia accolta con grande gioia da tutti. Intervistata, la mamma Anna ha rivelato alcuni retroscena sul ritorno a casa ...

