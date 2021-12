Trasformano Notre Dame nella cattedrale del politically correct

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 dicembre 2021) I giacobini distrussero ogni chiesa, cappella e abbazia di Francia. A Parigi non scampò di certo, dove una ballerina vestita da Dea Ragione si esibì sull’altare semidemolito. Inc’erano anche le statue degli antichi re di Francia. Ebbene, decapitarono pure quelle, non bastando ai sanculotti le teste vere. I diavoli si accanirono particolarmente sulla Primogenita della Chiesa, ben sapendo che, infettando questa, il morbo si sarebbe diffuso ovunque. E rimase pervicace. Nel 1905 l’ex seminarista Émile Combes, divenuto capo del governo, con una furia degna di miglior causa riprovò a fare tabula rasa del cattolicesimo francese, questa volta per via amministrativa. Tutte le chiese, cappelle, abbazie ancora in piedi o restaurate dopo le follie rivoluzionarie, come...