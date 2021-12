Se tutti sono fascisti allora non lo è più nessuno (Di domenica 26 dicembre 2021) «Nelle quotidiane polemiche, la qualificazione di fascista è lanciata e rilanciata assai spesso da un avversario all’altro. Ma quella parola, nei modi in cui ora è operata rischia di diventare un semplice e generico detto di contumelia, buono per ogni occorrenza, se non si determina e non si tiene fermo il proprio suo significato storico e logico. Oggi, da parte dei comunisti e socialisti italiani il riferimento logico e storico della parola va assai spesso ai liberali, cattolici-democratici o altri partiti non comunisti né socialisti rivoluzionari, ma professanti il metodo delle libere elezioni e delle legali votazioni, e come tali vengono accusati ora di conservatori, ora di fascisti. E, da parte di questi partiti, la parola è rigettata in volto ai comunisti in quanto predicano il ricorso alla violenza e alla dittatura, sia pure sotto il nome del proletariato invece ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 dicembre 2021) «Nelle quotidiane polemiche, la qualificazione di fascista è lanciata e rilanciata assai spesso da un avversario all’altro. Ma quella parola, nei modi in cui ora è operata rischia di diventare un semplice e generico detto di contumelia, buono per ogni occorrenza, se non si determina e non si tiene fermo il proprio suo significato storico e logico. Oggi, da parte dei comunisti e socialisti italiani il riferimento logico e storico della parola va assai spesso ai liberali, cattolici-democratici o altri partiti non comunisti né socialisti rivoluzionari, ma professanti il metodo delle libere elezioni e delle legali votazioni, e come tali vengono accusati ora di conservatori, ora di. E, da parte di questi partiti, la parola è rigettata in volto ai comunisti in quanto predicano il ricorso alla violenza e alla dittatura, sia pure sotto il nome del proletariato invece ...

