Migranti: rimpatriati in Iraq 16 morti in naufragio Manica (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono stati rimpatriati durante la notte nel Kurdistan iracheno i corpi di 16 Migranti annegati in mare lo scorso 24 novembre, nel tragico naufragio di un gommone, che tentava di attraversare la Manica ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono statidurante la notte nel Kurdistan iracheno i corpi di 16annegati in mare lo scorso 24 novembre, nel tragicodi un gommone, che tentava di attraversare la...

