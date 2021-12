LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Marsaglia in testa! Quattro azzurri nei primi sei (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11: Lo statunitense Goldberg è 16mo a 1?47, bene l’austriaco Danklmaier fino al tratto finale dove perde quasi un secondo ed è 18mo a 1?51 12.09: Anche il tedesco Ferstl perde nella seconda parte e si piazza subito alle spalle degli azzurri, al settimo posto a 79 centesimi da Marsaglia 12.08: Perde tanto nella seconda parte il francese Allegre che si inserisce comunque all’ottavo posto con 1?11 di ritardo. Velocissimo in alto anche Ferstl 12.07: Buona Prova dello sloveno Kline che è nono a 1?17. Allegre in alto sta andando molto forte 12.05: Prova incolore dello statunitense Nyman che accumula un ritardo di 2?53 ed è 20mo 12.04: E’ un festival azzurro!!! Casse si inserisce con un ottimo finale al quarto posto a 49 centesimi da ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11: Lo statunitense Goldberg è 16mo a 1?47, bene l’austriaco Danklmaier fino al tratto finale dove perde quasi un secondo ed è 18mo a 1?51 12.09: Anche il tedesco Ferstl perde nella seconda parte e si piazza subito alle spalle degli, al settimo posto a 79 centesimi da12.08: Perde tanto nella seconda parte il francese Allegre che si inserisce comunque all’ottavo posto con 1?11 di ritardo. Velocissimo in alto anche Ferstl 12.07: Buonadello sloveno Kline che è nono a 1?17. Allegre in alto sta andando molto forte 12.05:incolore dello statunitense Nyman che accumula un ritardo di 2?53 ed è 20mo 12.04: E’ un festival azzurro!!! Casse si inserisce con un ottimo finale al quarto posto a 49 centesimi da ...

