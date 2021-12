(Di domenica 26 dicembre 2021) Laha pensato bene di licenziare una sua dipendente a due giorni dal. Si tratta di una lavoratrice che ha prestato la propria attività per oltre dieci anni e che, quando ha deciso di iscriversi all’Unione Sindacale di Base insieme ad altri colleghi, è diventata destinataria prima di una sospensione cautelare e poi di una lettera di licenziamento, fondata su un’inesistente segnalazione di lamentele circa il suo operato da parte del comando della Polizia Municipale di Taranto, in qualità di committente della. Per noi si tratta di una vera e propria rappresaglia che si compie con l’atto finale, quello che, a poche ore dal, che dovrebbe essere per tutti un momento di serenità e condivisione, mette fine al periodo di lavoro della lavoratrice, nonostante ...

Advertising

TarantiniTime : Licenziata a Natale. Usb in presidio davanti alla Nial Mail - rossanissima : Mi hanno sfruttata, offesa, umiliata e poi licenziata . Ho perso mia mamma 4 mesi fa così all'improvviso e papà 2 a… - 7boysinmyheart : La mia collega si è licenziata due giorni prima di Natale?????? - stefvre : buon natale a tutti sono appena stata licenziata ?? - zaccog : RT @Elicriso95: @PLDC09710726 Ieri ho regalato gli integratori che di solito acquistava ad una cliente licenziata perché non si piega. Le g… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziata Natale

Il Fatto Quotidiano

... Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché asi è messa in testa la ... "Rubi soldi, devi essere". Morgan, accuse - choc a Selvaggia: caos e panico su Rai 1Molly è statadallo studio contabile in cui lavorava, mentre James è finalmente alle ... Quando, inoltre, si avvicina ilJames cercherà di fare di tutto per ritornare a casa dai suoi ...Feste di fine anno in musical con il remake di “West Side Story” firmato da Steven Spielberg. E poi la commedia nera “Il capo perfetto” con Xavier Bardem, imprenditore pronto a tutto pur di preservare ...Buon Natale a tutti gli Usa, alle loro contraddizioni, grandi in tutto, sogni, imprese, povertà e fragilità; "a questa terra e a tutti quello che la amano" ...