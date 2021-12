La Juve tenta il colpaccio | sondaggi in corso per un big dell’Atalanta!

(Di domenica 26 dicembre 2021) Vista la deficitaria posizione di classifica, e lo scarso apporto degli attaccanti in zona gol, lantusilsondando il terreno per un big dell’Atalanta. Secondo Sportitalia, Luis Muriel è il nome nuovo che si fa dalle parti della Continassa. Il colombiano non sembra più essere tra le prime scelte di Gasperini, inoltre l’arrivo di Boga ridurrebbe ulteriormente il minutaggio in campo dell’attuale numero 9 nerazzurro. Calciomercato, Muriel,ntusQualora l’Atalanta aprisse ufficialmente alla cessione di Muriel, il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Larimane comunque vigile anche su altre ipotesi come: Icardi, Milik e Cavani. Piero Inferrera

Calciomercato Juventus, Cherubini monitora la situazione attorno al centrocampista. Affare da 40 milioni di euro. Non è più incedibile Il colpo grosso, in Serie A, è possibile. Anche perché non è più ...... perché ultimamente abbiamo sofferto un po' di stanchezza, dopodiché sidi tirar su il morale ... subito dopo la sosta, gli azzurri andranno a Torino ad affrontare unastaccata di appena 5 ...De Ligt ha attualmente un contratto fino al 2024 con una clausola da 150 milioni di euro che scatterà in estate. De Ligt rappresenta un obiettivo prioritario per il Barça, anche se l’oneroso ingaggio ...IL girone d'andata si è concluso con la Juve al 5° posto in campionato ed agli ottavi di Champions League, dove affronterà il Villarreal ...