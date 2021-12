GF Vip | Biagio D’Anelli chiude in diretta con la fidanzata | “Sono single | faccio quello che mi pare”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Fin dal suo arrivo al GF Vip,ha fatto molto discutere per via della sua vicinanza con Miriana Trevisan. Tra i due, infatti, è subito nata una forte attrazione, sebbenesi sia molto trattenuto per via della sua situazione sentimentale. L’uomo, infatti, è impegnato con una donna che attualmente è all’estero. Qualcosa, L'articolo

Advertising

anna_coronas : @Davide15978918 SALVIAMOLO BIAGIO D'ANELL©PREFERITO APP MEDIASET PLAY INFINITY SMS AL477.000.2CON SCRITTO BIAGIO D'… - brekbia : RT @anna_coronas: @Davide15978918 SALVIAMO BIAGIO D'ANELL©PREFERITO. APP MEDIASET PLAY INFINITY SMS AL 477.000.2 CON SCRITTO BIAGIO D'ANNEL… - anna_coronas : @Davide15978918 SALVIAMO BIAGIO D'ANELL©PREFERITO. APP MEDIASET PLAY INFINITY SMS AL 477.000.2 CON SCRITTO BIAGIO D… - anna_coronas : @Davide15978918 SALVIAMO BIAGIO D'ANELL © PREFERITO. APP MEDIASET PAY INFINITY SMS AL477.000.2CON SCRITTO BIAGIO D'… - Cornedona : @GrandeFratello La Marini è da ricovero ha sempre il sacchettino dei capelli finti,fa schifo, la Miriana lacrima da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Biagio

Soleil Sorge approfitta di un momento di intimità conD'Anelli per parlare di Gianmaria Antinolfi , a cui non risparmia critiche per il suo atteggiamento con le donne del Gf. Le critiche di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi Abbracciati sul ...Soleil Sorge prende in giroD'Anelli/ "Al GFci sono coppie che vanno accoppiate e scoppiate" Alex Belli ha iniziato la sua esibizione su Instagram rivolgendosi direttamente a tutti i ...Fin dal suo arrivo al GF Vip, Biagio D'Anelli ha fatto molto discutere per via della sua vicinanza con Miriana Trevisan. Tra i due, infatti, è subito nata ...Alla fine il lungo flirt nella Casa del Gf Vip 6 tra Biagio e Miriana è diventato qualcosa di più concreto: i due formano una nuova coppia!