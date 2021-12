Casalbordino | uccide la moglie malata gettandola in un fiume

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casalbordino uccide

Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in Abruzzo. A quanto si appreso dai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, il pensionato ..., 26 dicembre 2021 - Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216, nel vastese, in Abruzzo. A quanto si è appreso dai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, il pensionato ...Femminicidio in Abruzzo, uccide la moglie 72 enne e la getta nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto poco dopo pranzo ...Chieti, 26 dicembre 2021 - Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino, in provincia di Chieti. Il delitto si è verificato poc ...