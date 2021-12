Carolyn Smith | uno sconosciuto spara al suo cane | “Uomo di mer*** | deve stare molto attento perché ho un’idea di chi è Sono ca**i amari”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Attimi di panico per. È stata la stessa giudice di Ballando con le Stelle a raccontare, furibonda e preoccupata, sulle sue storie di Instagram quanto successo nelle scorse ore al suo, un labrador di nome Mike: qualcuno gli hato. “Se avessi fatto questo video quando l’ho saputo, avrei fatto brutte figure”, ha esordito spiegando come il suoabbia improvvisamente iniziato a zoppicare, per poi aggravarsi. “Così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli avevato“. “Mikee è ilpiù buono del mondo, è stato colpito da un fucile di quelli che servono perre a uccelli e anatre, la stessa arma con cui hannoto anche ai cani di mio cognato. Io dico a ...

, il triste racconto che riguarda il suo cane Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, il giudice di Ballando con le stellepare che in questi giorni abbia ...è una donna tutta d'un pezzo, non si fa intimidire facilmente, ma l'episodio che le è appena accaduto l'ha fatta veramente infuriare. È ben noto che l'ex ballerina e coreografa ami gli ...Davvero una brutta disavventura quella raccontata in queste ore da Carolyne Smith, ovvero la nota coreografa nonché presidente della giuria di Ballando con le stelle. A quanto pare, qualcuno avrebbe s ...Bruttissimo episodio per la giudice di Ballando, Carolyn Smith: "hanno sparato al mio cane", spiegato tutto quello che è successo!