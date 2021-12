Beautiful nel 2022 | nuovi arrivi e addii | chi entra in scena e chi lascia la soap

Leggi su sologossip

(Di domenica 26 dicembre 2021) ; tutte le anticipazioni per il nuovo anno. Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di un nuovo anno, che porterà tantissime novità anche per quanto riguarda. Come sappiamo, tra le puntate in America e la messa in onda nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.