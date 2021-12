Ascolti tv 25 dicembre 2021: stravince “Una Notte a Napoli” con il 22.7% di share (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli Ascolti tv in prime time di ieri 25 dicembre 2021 vedono condotto da Alberto Angela Una Notte a Napoli con oltre i 4.154.000 di spettatori primeggiare con il 22.7% della platea televisiva. Quasi alla metà si ferma Canale 5 con All Together Now – Speciale Kids 21, sempre condotto da Michelle Hunziker, con 2.259.000 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 26 dicembre 2021) Glitv in prime time di ieri 25vedono condotto da Alberto Angela Unacon oltre i 4.154.000 di spettatori primeggiare con il 22.7% della platea televisiva. Quasi alla metà si ferma Canale 5 con All Together Now – Speciale Kids 21, sempre condotto da Michelle Hunziker, con 2.259.000 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

