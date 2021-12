Top 10 Centro prove - G-Race, le auto che "tengono" di più in curva (Di sabato 25 dicembre 2021) L'accelerazione è una delle qualità più importanti di un'auto. Lo 0-100 km/h è un imprescindibile metro di paragone tra sportive, ma spesso un altro dato viene messo - ingiustamente - in secondo piano: l'accelerazione laterale. Sapere quanti "g" riesce a generare in curva un'auto consente di capire quanto possa essere incollata alla strada. Ma sono moltissimi i parametri che influiscono su questo dato: oltre alle varie componenti dell'auto - come gli pneumatici, l'aerodinamica ma anche l'architettura sospensiva e l'impostazione meccanica - anche le temperature e l'asfalto giocano un ruolo fondamentale. Per poter confrontare a dovere due modelli testati a mesi di distanza, dunque, è fondamentale avere delle precise procedure di calcolo, come quelle impiegate dai collaudatori del nostro Centro ... Leggi su quattroruote (Di sabato 25 dicembre 2021) L'accelerazione è una delle qualità più importanti di un'. Lo 0-100 km/h è un imprescindibile metro di paragone tra sportive, ma spesso un altro dato viene messo - ingiustamente - in secondo piano: l'accelerazione laterale. Sapere quanti "g" riesce a generare inun'consente di capire quanto possa essere incollata alla strada. Ma sono moltissimi i parametri che influiscono su questo dato: oltre alle varie componenti dell'- come gli pneumatici, l'aerodinamica ma anche l'architettura sospensiva e l'impostazione meccanica - anche le temperature e l'asfalto giocano un ruolo fondamentale. Per poter confrontare a dovere due modelli testati a mesi di distanza, dunque, è fondamentale avere delle precise procedure di calcolo, come quelle impiegate dai collaudatori del nostro...

