Migranti: due barconi affondano nel mare Egeo, 27 morti (Di sabato 25 dicembre 2021) Tragedia nel mare Egeo : due barconi di Migranti sono affondati . Il bilancio provvisorio è di almeno 27 morti . Le autorità elleniche hanno recuperato 16 corpi e sono riuscite a salvare 63 persone. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Tragedia nel: duedisono affondati . Il bilancio provvisorio è di almeno 27. Le autorità elleniche hanno recuperato 16 corpi e sono riuscite a salvare 63 persone. ...

