Maltempo, in Toscana esteso il codice giallo per rischio idraulico (Di sabato 25 dicembre 2021) commenta Prosegue il Maltempo sulla Toscana, dove tra il 25 e il 26 dicembre è previsto il transito di due perturbazioni atlantiche a cui si assoceranno piogge diffuse. La sala operativa della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) commenta Prosegue ilsulla, dove tra il 25 e il 26 dicembre è previsto il transito di due perturbazioni atlantiche a cui si assoceranno piogge diffuse. La sala operativa della ...

Advertising

DANI56 : RT @qn_lanazione: Maltempo, l'allerta gialla in Toscana prolungata fino a Santo Stefano #allertameteoTos - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, in Toscana esteso il codice giallo per rischio idraulico #toscana - AnsaToscana : Maltempo: in Toscana esteso codice giallo rischio idraulico. Per il giorno 26 dicembre #ANSA - infoitinterno : Maltempo, l'allerta gialla in Toscana prolungata fino a Santo Stefano - infoitinterno : Toscana, esteso codice giallo per maltempo: rischio idraulico -