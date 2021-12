I tifosi del Genoa hanno reso omaggio al capo degli ultrà della Samp, morto in un incidente (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Un tragico incidente che abbatte le barriere del tifo a Genova: gli ultrà Genoani hanno reso omaggio a Giacomo Fantoni, storico leader della gradinata sud Sampdoriana, morto in un incidente di motocicletta la sera dell'antivigilia di Natale all'età di 43 anni. L'uomo, figlio di Mauro Fantoni, sindaco di Montoggio ed ex capo ufficio stampa della Provincia di Genova, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione sulla Sopraelevata del capoluogo ligure. Allo stadio Luigi Ferraris è stato esposto uno striscione del tifo rossoblu per salutare il rivale: "Rispetto e mentalità il Nucleo saluta un pezzo di storia ultrà, Ciao Bek, Nucleo 1888". Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Un tragicoche abbatte le barriere del tifo a Genova: glinia Giacomo Fantoni, storico leadergradinata suddoriana,in undi motocicletta la sera dell'antivigilia di Natale all'età di 43 anni. L'uomo, figlio di Mauro Fantoni, sindaco di Montoggio ed exufficio stampaProvincia di Genova, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione sulla Sopraelevata delluogo ligure. Allo stadio Luigi Ferraris è stato esposto uno striscione del tifo rossoblu per salutare il rivale: "Rispetto e mentalità il Nucleo saluta un pezzo di storia, Ciao Bek, Nucleo 1888".

