Colta | indipendente | abilissima ad acquisire volumi rari Un' emblema di femminilità controcorrente in un' epoca in cui le donne aspiravano soprattutto a un buon matrimonio

(Di sabato 25 dicembre 2021) Quando si sono conosciuti, nel 1905, lei era una brunetta ventiseienne dagli occhi blu e dalle labbra sottili, innamorata dei libri e desiderosa di farsi strada nella vita. Lui invece era un uomo di grande potere ormai prossimo alla settantina, banchiere e magnate della siderurgia, nonché proprietario della White Star Line, la compagnia di navigazione del Titanic. Padre di famiglia in rapporti tiepidi con l’ultima moglie, era corteggiatissimo dalle signore dell’alta società newyorkese. John Pierpoint Morgan aveva assunto Belle da Costa Greene come bibliotecaria per gestire la sua immensa collezione, custodita nella Morgan Library da lui creata a New York, oggi istituzione pubblica aperta a tutti. Nel giro di poco tempo, quella ragazza sveglia ed efficiente aveva conquistato la fiducia di J.P., diventandone la confidente, la segretaria, la responsabile dell’accoglienza degli ospiti ...