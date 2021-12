Calciomercato Atalanta, un gradito ritorno alla corte della Dea? (Di sabato 25 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato al Calciomercato invernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Il Calciomercato dell’Atalanta si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertilebella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Ildell’si ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Mercato Cagliari Lovato, in arrivo il giovane difensore dell'Atalanta MERCATO CAGLIARI LOVATO - Nel corso del calciomercato estivo, l'Atalanta ha acquisito il cartellino di Matteo Lovato, talentuoso giovane difensore padovano. Tuttavia, tra le fila della squadra di Gasperini ha trovato poco spazio. E quindi ...

Calciomercato Cagliari, occhi su Lovato per la difesa ...Non sarà un calciomercato banale quello del deludente Cagliari: secondo l'esperto in materia, Fabrizio Romano, per la difesa si farebbe strada l'ipotesi Lovato. Il giovane talento che l'Atalanta ha ...

ll Cagliari corre ai ripari: dall’Atalanta arriva in prestito Lovato La Gazzetta dello Sport Sconcerti: “Finora si è vista un’Atalanta da 6,5” Sulle colonne de Il Corriere della Sera, l’editorialista dà i voti alle 20 squadre di Serie A Attraverso le colonne de Il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti assegna un voto alle venti ...

Calciomercato, Juventus e Milan: destini incrociati tra Pogba e Kessie A gennaio i top club potrebbero fare grandi manovre, fa gola anche Kessie: il suo futuro potrebbe essere collegato a quello di Pogba ...

