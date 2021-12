5 auto usate (bellissime) su cui conviene investire adesso (Di sabato 25 dicembre 2021) Ecco 5 auto usate il cui valore è andato alle stelle. Il tema dell'aumento dei prezzi nel settore auto continua a tenere banco, poiché la carenza dei chip e altre interruzioni nella catena logistica globale hanno ostacolato le case automobilistiche nella produzione generando attese sempre più lunghe. Una situazione che sta avendo anche un impatto indiretto sul mercato dell’usato. Tuttavia, le vetture di seconda mano possono anche essere una grande fonte di investimento. Così come molte persone stanno investendo in criptovalute, anche le auto usate sono una fonte di guadagno a lungo termine. Carvago.com, marketplace europeo con oltre 700 mila auto usate fino a 10 anni e con 160 mila miglia percorse, ha selezionato cinque modelli che si stanno rivelando ... Leggi su gqitalia (Di sabato 25 dicembre 2021) Ecco 5il cui valore è andato alle stelle. Il tema dell'aumento dei prezzi nel settorecontinua a tenere banco, poiché la carenza dei chip e altre interruzioni nella catena logistica globale hanno ostacolato le casemobilistiche nella produzione generando attese sempre più lunghe. Una situazione che sta avendo anche un impatto indiretto sul mercato dell’usato. Tuttavia, le vetture di seconda mano possono anche essere una grande fonte di investimento. Così come molte persone stanno investendo in criptovalute, anche lesono una fonte di guadagno a lungo termine. Carvago.com, marketplace europeo con oltre 700 milafino a 10 anni e con 160 mila miglia percorse, ha selezionato cinque modelli che si stanno rivelando ...

Advertising

RandyRichardsPH : @sansfarallan @dottorbarbieri Infatti non sono indicate per essere usate sotto sforzo. È come dire che un'auto può… - Guido44895392 : Il paese piu' vaccinato al Mondo, vero e proprio 'stato cavia' per testare l'in-efficacia dei sieri ad mRNA, dopo a… - FabioFZ3 : RT @Paola57305387: @CheHardship E aggiungere Cingolani che dice: non usate l aria condizionata l auto e il cellulare ?? - CheHardship : RT @Paola57305387: @CheHardship E aggiungere Cingolani che dice: non usate l aria condizionata l auto e il cellulare ?? - Paola57305387 : @CheHardship E aggiungere Cingolani che dice: non usate l aria condizionata l auto e il cellulare ?? -