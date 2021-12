‘Whatever it takes’ contro il Covid, il 2021 di Draghi a palazzo Chigi (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Whatever it takes” è probabilmente l’espressione più inflazionata dell’anno che ci lasciamo alle spalle. Di certo lo è quando si parla di Mario Draghi: presidente del Consiglio da febbraio, difficile trovare un consesso internazionale in cui un capo di Stato o di governo non abbia richiamato la celebre frase con cui, nel luglio 2012, l’allora numero 1 della Bce si dichiarò disposto a tutto pur di salvare l’euro. La stessa motivazione che lo ha mosso il 3 febbraio scorso, quando accettò l’incarico, con riserva, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dando vita nell’arco di 10 giorni a un governo di unità nazionale che vede coinvolto quasi l’intero arco parlamentare, fatta eccezione per Fdi di Giorgia Meloni. Il ‘Whatever it takes’ del 2021 è declinato non alla situazione monetaria dell’Europa ma al Paese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Whatever it takes” è probabilmente l’espressione più inflazionata dell’anno che ci lasciamo alle spalle. Di certo lo è quando si parla di Mario: presidente del Consiglio da febbraio, difficile trovare un consesso internazionale in cui un capo di Stato o di governo non abbia richiamato la celebre frase con cui, nel luglio 2012, l’allora numero 1 della Bce si dichiarò disposto a tutto pur di salvare l’euro. La stessa motivazione che lo ha mosso il 3 febbraio scorso, quando accettò l’incarico, con riserva, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dando vita nell’arco di 10 giorni a un governo di unità nazionale che vede coinvolto quasi l’intero arco parlamentare, fatta eccezione per Fdi di Giorgia Meloni. Ilitdelè declinato non alla situazione monetaria dell’Europa ma al Paese ...

